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    الضرائب: اكتشاف شركات مسجلة لدينا لم تضف فروعها بالمصلحة

    12:07 م الخميس 20 يونيو 2019
    الضرائب: اكتشاف شركات مسجلة لدينا لم تضف فروعها بالمصلحة

    عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

    القاهرة- مصراوي:

    قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إن الحملات التفتيشية لمكافحة التهرب الضريبي كشفت عن وجود لشركات مسجلة بالمصلحة، ولكنها لم تقم بإضافة وتسجيل الفروع التابعة لها بالمصلحة أو الإقرار عن تعاملات تلك الفروع بالمخالفة للقانون.

    وأشار حسين، في بيان اليوم الخميس، إلى أن بعض الشركات سددت مستحقات الخزانة العامة للدولة، خلال هذه الحملات التفتيشية.

    وأوضح، أنه في حالة وجود فرع أو أكثر للمسجل فيجب عليه استخراج شهادة تسجيل لكل فرع على أن يلتزم بوضع شهادة التسجيل الأصلية وشهاده تسجيل الفرع (الزرقاء) في مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسي أو بالفروع، بالإضافة إلى الإقرار عن كافة معاملاته ضمن الإقرارات الشهرية لتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة.

    وطالب رئيس المصلحة كافة المخاطبين بأحكام القانون بسرعة التوجه للمأموريات المختصة واتخاذ إجراءات التسجيل طواعية بالمصلحة وسرعة تسجيل فروع الشركات والإقرار عنها وسداد مستحقات الخزانة العامة، تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.

    عبد العظيم حسين مصلحة الضرائب التهرب الضريبي

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