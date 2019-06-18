تعرف على بنك القاهرة الذي تخطط الحكومة لبيع حصة من أسهمه في البورصة

كتبت- ياسمين سليم:

تستعد الحكومة لطرح حصة تتراوح ما بين 30 إلى 40% من بنك القاهرة بالبورصة قبل نهاية العام الجاري، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بحسب ما ذكره طارق عامر، محافظ البنك المركزي.

"عملية تجهيز بنك القاهرة للطرح مستمرة، ومن المتوقع إتمام الطرح في الشهور الأخيرة من العام الجاري"، بحسب عامر.

وبنك القاهرة، من البنوك الحكومية ومملوك لشركة مصر المالية للاستثمارات، المملوكة لبنك مصر.

"واحدًا من أقدم وأكبر البنوك التجارية في مصر"، هكذا يعرف البنك نفسه على موقعه الإلكتروني، حيث تأسس في مايو 1952 على يد مجموعة من رجال الأعمال والاقتصاديين ورجال القانون.

ومع صدور قانون تمصير البنوك العاملة في مصر عام 1957، انتقلت ملكية البنوك الأجنبية العاملة في مصر إلى الحكومة المصرية، بما فيهم بنك القاهرة.

وفي 2007 استحوذ بنك مصر على ملكية بنك القاهرة وانتقلت كل أسهمه في البورصة إلى بنك مصر.

ويمتلك بنك القاهرة فروعًا في دول الإمارات والبحرين والسعودية وأوغندا، كما يملك مكاتب تمثيل في كييف وهراري وزيمباوي.

ويملك البنك استثمارات في عدة شركات مختلفة أبرزها بنك القاهرة الدولي المحدود بأوغندا وشركة بورسعيد للأمن الغذائي والنيل القابضة للتنمية والاستثمار ومجموعة التعمير والتنمية.

مركز مالي قوي

ويعد بنك القاهرة، واحدًا من أكبر البنوك العاملة في مصر وهو ثالث أكبر بنك حكومي، ويظهر هذا في صافي أرباحه الذي تخطت مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأظهرت نتائج أعمال البنك أنه سجل صافي أرباح بعد الضرائب مليار و218 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2019 مقابل 407 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود الارتفاع الكبير في صافي أرباح البنك خلال الربع الأول إلى نمو صافي الدخل من العائد بسبب ارتفاع إيرادات الفوائد.

وتقول مذكرة بحثية لشركة شعاع للأوراق المالية إن النمو في الدخل من العائد كان مدعومًا بشكل كبير من جانب القروض وليس من أداوت الدين الحكومية.

وبلغ إجمالي أصول البنك 176 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بنسبة زيادة 5% مقارنة بديسمبر 2018.

وكان بنك القاهرة أعلن عن تحقيق صافي أرباح بعد الضرائب بقيمة 2.5 مليار جنيه، خلال العام الماضي، بنسبة نمو تخطت 200%.

مرحلة جديدة

وفي أبريل الماضي بدأ البنك مرحلة جديدة بتغيير العلامة التجارية له "اللوجو" في إطار خطة لتطوير البنك، قبل طرح حصة منه للتداول في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وكان عمرو الجارحي، وزير المالية السابق، أعلن في مارس 2018، أنه سيتم طرح بنك القاهرة للتداول في البورصة، ضمن 23 شركة وبنكا تعتزم الحكومة بيع حصص منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وقال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة في أبريل الماضي إن خطة البنك لتطوير ترتكز على محاور متعددة منها التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحقيق الانتشار الجغرافي على مستوى القارة الأفريقية.

ويخطط البنك للتوسع الجغرافي محليا وخارجيا وإطلاق منتجات إلكترونية تساهم في تقليل تداول الكاش وزيادة دور البنك في تمويل المشروعات القومية الكبري.

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