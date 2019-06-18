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    ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

    01:49 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

    سمك

    كتبت- دينا خالد:

    ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار الأمس، ليتراوح بين 33 و39 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 6 جنيهات، ليتراوح بين 39 و43 جنيها.

    واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و66 جنيها، وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

    وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري خلال تعاملات اليوم بين 90 جنيها و190 جنيها، و سعر كيلو السمك الفليه بين 30 و90 جنيها.

    أسعار السمك سوق العبور

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