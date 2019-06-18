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    أبوالفتوح: قدمنا مقترحات للمركزي بشأن مبادرة التمويل العقاري الجديدة

    01:01 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    أبوالفتوح: قدمنا مقترحات للمركزي بشأن مبادرة التمويل العقاري الجديدة

    يحيى أبو الفتوح

    كتبت- منال المصري ومصطفى عيد:

    قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنوك قدمت مقترحات للبنك المركزي في مبادرة البنك المركزي الجديدة لتمويل متوسطي الدخل.

    كان البنك المركزي أعلن الشهر الماضي عن تبني طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية، بإتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوي الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه.

    وذكر أبوالفتوح ردا على مصراوي، على هامش مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2019، أن هذه المقترحات تشمل رفع الحد الأدنى للجدارة الائتمانية للعميل من 40% إلى 50% من إجمالي الراتب الشهري للعميل.

    وأضاف أن المقترحات تضمنت أيضًا رفع سعر تمويل الوحدة السكنية من 950 ألف جنيه في المبادرة السابقة إلى بين 2 و3 ملايين جنيه، وذلك بعد زيادة أسعار العقارات في الفترة الأخيرة، كما شملت المقترحات رفع الحد الأقصي للدخل الشهري لمتوسطي الدخل عن المنصوص عليه في المبادرة السابقة.

    يحيى أبو الفتوح التمويل العقاري البنك المركزي تمويل متوسطي الدخل

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