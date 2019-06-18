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    هيئة الرقابة المالية تمنح 4 شركات حق مزاولة نشاط الشورت سيلنج

    11:00 ص الثلاثاء 18 يونيو 2019
    هيئة الرقابة المالية تمنح 4 شركات حق مزاولة نشاط الشورت سيلنج

    هيئة الرقابة المالية

    كتب- مصطفى عيد:

    قررت هيئة الرقابة المالية منح 4 شركات الموافقة على مزاولة نشاط الشورت سيلنج في البورصة، بحسب بيان صادر من الهيئة اليوم الثلاثاء.

    وقرر محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، منح الموافقة على مزاولة عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلنج " لكل من هيرميس للوساطة في الأوراق المالية والمجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية والتجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية والعربى الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية.

    وقال البيان إن تلك الآلية تقضي بأن يقترض العميل بعض الأسهم من عميل أخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحا من فوارق أسعار البيع والشراء.

    وبحسب البيان سبق للهيئة منح أول موافقة على مزاولة نشاط الشورت سيلنج في الأسبوع الماضى.

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