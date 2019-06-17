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    وكيل محافظ المركزي: إطلاق صندوق ابتكار قبل نهاية العام الجاري

    12:52 م الإثنين 17 يونيو 2019
    وكيل محافظ المركزي: إطلاق صندوق ابتكار قبل نهاية العام الجاري

    أيمن حسين

    كتبت منال المصري ومصطفي عيد:

    قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدعم وتكنولوجيا المعلومات ردا على سؤال مصراوي على هامش موتمر سيملس شمال أفريقيا اليوم الاثنين، إن البنك المركزي يعتزم إطلاق صندوق ابتكار لدعم الأفكار الشبابية قبل نهاية العام الجاري.

    وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قال في تصريحات سابقة أن البنك المركزي دعم رأسمال صندوق ابتكار بقيمة مليار جنيه موضحا أن التمويلات ستكون معفاء من الفائدة.

    وفي ديسمبر الماضي قال حسين لمصراوي، إن المركزي سيتسلم من شركة "أرنست آند يونج" قبل نهاية الشهر الجاري، استراتيجية عمل صندوق "ابتكار".

    أيمن حسين محافظ البنك المركزي البنك المركزي تكنولوجيا المعلومات

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