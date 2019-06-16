ارتفاع البصل والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 6 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 30 قرشا و5 جنيهات، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو البصل بين جنيهين و4 جنيهات، وسعر كيلو الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات، وسعر كيلو مانجو عويس بين 20 و30 جنيها.

وفي المقابل تراجع سعر كيلو البرقوق السكري 3 جنيهات، ليتراوح بين 7 و14 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و4 جنيهات.

البطاطس بين 3 و4 جنيهات.

البصل بين جنيهين و4 جنيهات، بزيادة 30 قرشا.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين جنيهين و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البامية بين 9 جنيهات و15 جنيها.

البسلة بين 15 جنيها.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 35 و45 جنيها.

كانتالوب بين 2 و5 جنيهات.

بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 12 و18 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

مانجو عويس بين 20 و30 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

برقوق سكري بين 7 و14 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

مشمش عمار بين 8 و12 جنيها.