3 جنيهات تراجعا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي 3 جنيهات في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، ليتراوح بين 35 و37 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وزاد سعر كيلو السمك الفليه البلطي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم بين 35 و90 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و46 جنيها، كما استقر سعر المكرونة السويسي 50 و66 جنيها.