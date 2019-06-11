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    إبراهيم العربي يعلن قائمته في انتخابات مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية

    03:49 م الثلاثاء 11 يونيو 2019
    إبراهيم العربي يعلن قائمته في انتخابات مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية

    إبراهيم العربي

    كتبت- منار الرخ:

    أعلن إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية الحالي، عن أعضاء قائمته في انتخابات مجلس إدارة الغرفة للدورة الجديدة 219-2023، المقرر عقدها يوم السبت المقبل.

    وقال العربي، في بيان اليوم، إن قائمته التي تحمل اسم "معا" تضم 11 مرشحًا، برئاسته، وهم علي شكري، وصلاح العبد، وسيد النواوي، وأشرف الشيمي، وأيمن عشري، وعماد قناوي، وهاني الرواس، وشريف يحيى، وأحمد الوسيمي، وخالد حسنين.

    ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في موعدها السبت المقبل 15 يونيو، في 21 غرفة تجارية على مستوى الجمهورية.

    إبراهيم العربي غرفة القاهرة التجارية انتخابات
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