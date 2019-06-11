تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار الأمس، ليتراوح بين 34 و40 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 39 و45 جنيها .

وانخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي خلال تعاملات اليوم بين 30 و90 جنيها.