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عبدالعزيز السيد: قائمة التغيير ستطور من أداء غرفة القاهرة لخدمة المجتمع

05:23 م الإثنين 10 يونيو 2019
عبدالعزيز السيد: قائمة التغيير ستطور من أداء غرفة القاهرة لخدمة المجتمع

عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهر

كتبت- منار الرخ:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، إن قائمة التغيير التي أعلنت ترشحها لانتخابات مجلس إدارة غرفة القاهرة سيكون لها دور كبير في تطوير الغرفة لخدمة المجتمع.

وأوضح السيد، لمصراوي، أنه لم يتم إعلان قوائم المرشحين بشكل نهائي حتى الآن بالرغم من نهاية اليوم الأخير للتنازلات اليوم.

وأضاف السيد، أن قانون الغرف التجارية لابد من تعديله بحيث يكون إلزامي، ولا يتم تمرير أي قرارات تخص المجتمع التجاري إلا بأخذ رأي الغرفة مسبقا قبل التنفيذ.

وأشار السيد إلى أن الغرف التجارية سلب منها دورها الحقيقي الذي يخدم المنظومة التجارية، وهذا ما سوف يتم حين نجاح قائمة التغير.

عبد العزيز السيد الدواجن غرفة القاهرة التجارية قانون الغرف التجارية

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