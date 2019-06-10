أسعار النفط تستقر مع غموض مصير اتفاق الإنتاج العالمي

القاهرة- وكالات:

استقرت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في حين لم تتوصل السعودية وروسيا، المنتجان الرئيسيان للنفط، بعد لاتفاق بشأن تمديد اتفاق خفض الإمدادات، بينما تستمر التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تهديد الطلب على الخام، بحسب وكالة رويترز.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 63.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 1050 بتوقيت جرينتش بزيادة سبعة سنتات أو 0.11% عن مستوى الإغلاق الجمعة الماضية.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.11 دولار للبرميل بزيادة 12 سنتا أو 0.22%.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن روسيا هي مُصدر النفط الوحيد الذي لم يتخذ قرارا بعد بشأن الحاجة إلى تمديد اتفاق الإنتاج العالمي بين كبار المنتجين، وفقا للوكالة

وكبحت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"وبعض المنتجين المستقلين، بما في ذلك روسيا، الإمدادات منذ بداية العام لدعم الأسعار.

وتبحث موسكو ما إذا كان تمديد التخفيضات سيسمح للولايات المتحدة بالاستحواذ على جزء من حصة روسيا في السوق، ولم تشر بعد إلى ما إذا كانت ستواصل تخفيضات إمداداتها.

وقال ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، اليوم الاثنين، إنه لا يمكن أن يستبعد تصور هبوط أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل إذا لم يتم تمديد اتفاق النفط العالمي، مضيفا أن ثمة مخاطر كبيرة بحدوث فائض في الإمدادات في السوق، بحسب الوكالة.

كما حذر محللون من تعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأظهرت بيانات الجمارك أن واردات الصين من النفط الخام انخفضت إلى نحو 40.23 مليون طن في مايو الماضي من 43.73 مليون طن في أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بسبب خفض الواردات من إيران نتيجة العقوبات الأمريكية على طهران وأعمال صيانة في مصاف.