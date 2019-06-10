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    البورصة تصعد 1.7% في نهاية تعاملات اليوم

    03:30 م الإثنين 10 يونيو 2019
    البورصة تصعد 1.7% في نهاية تعاملات اليوم

    البورصة

    كتبت- دينا خالد:

    شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، وسط اتجاه من المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء.

    وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.71% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 14148 نقطة.

    كما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.78%.

    وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 8.6 مليون جنيه و 437.2 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 445.9 مليون جنيه.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع أمس الأحد، بنسبة 0.9% إلى مستوى 13911 نقطة، وسط اتجاه من المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء.

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