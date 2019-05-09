البورصة ترتفع مع نهاية آخر جلسات أسبوع الانخفاضات الحادة

كتب- مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع نهاية تعاملات، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، والذي شهد تراجعات حادة في بعض جلساته.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% مع نهاية التعاملات إلى مستوى 14060 نقطة

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.28%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 2.52% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء عند مستوى 14026 نقطة، رغم إعلان وزارة المالية، قبلها بيوم واحد، عن إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها لتظل ثابتة عند مستواها الحالي.

وبحسب بيان وزارة المالية، أول أمس، انتهت الوزارة من مشروع قانون لتثبيت سعر الضريبية الحالي 1.5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بالصورة، بدلا من 1.75 في الألف كان مقررا تطبيقها في يونيو المقبل.