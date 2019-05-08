ارتفاع الطماطم وتراجع البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

:كتبت- شيرين صلاح

.ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 5 قروش وجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بسوق الجملة في العبور، مقارنة بمستوياتها أمس

.وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و6.3 جنيه، وسعر كيبو الكوسة بين جنيهين و3 جنيهات، وسعر كيلو الموز البلدي بين 7 و9 جنيهات

.وفي المقابل، تراجعت أسعار كيلو البصل والملوخية بين 50 قرشا وجنيه ، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور

.ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

:أسعار الخضروات

.الطماطم بين 2.5 و6.3 جنيه، بزيادة 5 قروش

.البطاطس بين 3.5 جنيه و5 جنيهات

.البصل بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا

.الكوسة بين جنيهين و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا

.الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها

.الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا

.الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات

.الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات

.الملوخية بين 6 و8 جنيهات، بتراجع جنيه

.الخيار البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا

.البسلة بين 7 و10 جنيهات

.القلقاس بين 5 و9 جنيهات

:أسعار الفاكهة

.البرتقال أبو سرة بين 5 جنيهات و7.5 جنيه

.اليوسفي بين 4 و8 جنيهات

.الليمون البلدي بين 19 و23 جنيها

.الجوافة بين 5 و7 جنيهات

.الموز البلدي بين 7 و9 جنيهات، بزيادة جنيه