تراجع البصل وارتفاع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت أسعار كيلو الطماطم، والبصل، والكوسة بين 5 قروش و50 قرشا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بسوق الجملة في العبور، مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار كيلو الفاصوليا، والباذنجان البلدي، والخيار، والقلقاس بين 50 قرشا وجنيهين اليوم، وفقا للموقع الإلكتروني للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و6.25 جنيه، بتراجع 5 قروش.

البطاطس بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 2.5 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الكوسة بين جنيهين و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الملوخية بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البسلة بين 7 و10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 19 و23 جنيها.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.