تراجع أسعار 6 أصناف من الخضروات بسوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وانخفض اليوم الجمعة، سعر الطماطم والبطاطس والفاصوليا والخيار البلدي، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5 جنيهات بتراجع جنيه.

البطاطس بين 2.5 و 4 جنيهات، بتراجع جنيه.

البصل بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2 و3 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات، بتراجع 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البسلة بين 14 جنيها، بزيادة جنيهين.

القلقاس بين 5 و 9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 29 و35 جنيه.

الجوافة بين 9 جنيهات و17 جنيها، بزيادة 6 جنيهات.

كانتالوب بين 3 و 7 جنيهات.

بطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 3 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.