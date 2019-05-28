ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر 5 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 10 قروش و6 جنيهات، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار الأمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيهات و6.6 جنيه، وسعر كيلو الباذنجان البلدي بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، وسعر كيلو الجوافة ببن 9 جنيهات و15 جنيهًا.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 جنيهات و6.6 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البطاطس بين 3 جنيهات و4.7 جنيه.

البصل بين جنيهين و3 جنيهات.

الكوسة بين جنيهين و3 جنيهات.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و17 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 3 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين جنيهين و3 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 29 و35 جنيهًا.

الجوافة بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

كانتالوب بين 3 و7 جنيهات.

بطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيهًا.

خوخ بلدي عريشي بين 3 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.