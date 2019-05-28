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    ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    11:59 ص الثلاثاء 28 مايو 2019
    ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    أسعار الخضر - أرشيفية

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر 5 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 10 قروش و6 جنيهات، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار الأمس.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيهات و6.6 جنيه، وسعر كيلو الباذنجان البلدي بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، وسعر كيلو الجوافة ببن 9 جنيهات و15 جنيهًا.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 3 جنيهات و6.6 جنيه، بزيادة 10 قروش.

    البطاطس بين 3 جنيهات و4.7 جنيه.

    البصل بين جنيهين و3 جنيهات.

    الكوسة بين جنيهين و3 جنيهات.

    الفاصوليا بين 9 جنيهات و17 جنيهًا.

    الباذنجان البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.

    الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة جنيه.

    الفلفل الحامي البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة جنيه.

    الملوخية بين 3 و6 جنيهات.

    الخيار البلدي بين جنيهين و3 جنيهات.

    البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

    القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 29 و35 جنيهًا.

    الجوافة بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

    كانتالوب بين 3 و7 جنيهات.

    بطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيهًا.

    خوخ بلدي عريشي بين 3 و7 جنيهات.

    الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.

    أسعار الطماطم أسعار الخضر سوق العبور

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