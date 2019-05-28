ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر 5 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 10 قروش و6 جنيهات، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار الأمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيهات و6.6 جنيه، وسعر كيلو الباذنجان البلدي بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، وسعر كيلو الجوافة ببن 9 جنيهات و15 جنيهًا.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 3 جنيهات و6.6 جنيه، بزيادة 10 قروش.
البطاطس بين 3 جنيهات و4.7 جنيه.
البصل بين جنيهين و3 جنيهات.
الكوسة بين جنيهين و3 جنيهات.
الفاصوليا بين 9 جنيهات و17 جنيهًا.
الباذنجان البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة جنيه.
الملوخية بين 3 و6 جنيهات.
الخيار البلدي بين جنيهين و3 جنيهات.
البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.
القلقاس بين 5 و9 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 29 و35 جنيهًا.
الجوافة بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.
كانتالوب بين 3 و7 جنيهات.
بطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيهًا.
خوخ بلدي عريشي بين 3 و7 جنيهات.
الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.
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