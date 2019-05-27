أسعار النفط تتراجع بفعل ضغط الحرب التجارية بين أمريكا والصين

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مواصلة الخسائر من الأسبوع الماضي عندما هبط الخام لأدنى مستوياته هذا العام نتيجة مخاوف من أن تتسبب الحرب التجارية الصينية الأمريكية في تباطؤ اقتصادي واسع النطاق، وذلك بالرغم من أن تخفيضات في المعروض تقودها أوبك قدمت بعض الدعم للأسعار، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 58.24 دولار للبرميل بانخفاض 39 سنتًا أو 0.7% عن آخر تسوية..

وبلغ عقد أقرب استحقاق لخام القياس العالمي برنت 68.58 دولار للبرميل بتراجع 11 سنتًا أو 0.2% عن آخر إغلاق.

وسجلت أسعار الخامين الأسبوع الماضي أكبر انخفاض هذا العام وسط مخاوف من أن النزاع التجاري الأمريكي الصيني قد يسرع من وتيرة تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أمس الأحد، أن مبيعات السيارات في الصين، وهي من أهم عوامل نمو الطلب العالمي على النفط، ستبلغ حوالي 28.1 مليون وحدة هذا العام دون تغير عن المستويات التي شهدها عام 2018 عندما انكمش سوق السيارات بالبلاد لأول مرة في أكثر من عقدين.

وقد تكون التوقعات باستقرار مبيعات السيارات متفائلة إلى حد كبير، إذ تراجعت المبيعات الشهرية حتى الآن لعشرة أشهر متتالية، بحسب رويترز.

وتخفض مجموعة من المنتجين بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، الإمدادات منذ بداية العام لتقليل المعروض ودعم الأسعار، وفقًا للوكالة.