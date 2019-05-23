إعادة تشكيل مجلس إدارة أسمنت سيناء والشركة تسعى لزيادة حصتها في السوق

القاهرة- مصراوي:

قال تامر مجدي، العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء، إن شركته تستهدف زيادة حصتها في سوق الأسمنت المحلي، إلى 5% في الفترة المقبلة، مقابل 3% حاليا.

وأضاف في تصريحات على هامش سحور نظمته الشركة مساء أمس الأربعاء، إن الطاقة الإنتاجية لشركة أسمنت سيناء تبلغ 10 آلاف طن من الأسمنت، وأنها تعمل حاليا بأقل من نصف قدرتها الإنتاجية، بسبب زيادة المعروض في السوق عن الاستهلاك.

وقال مجدي، إن سوق الأسمنت يواجه تحديات كبيرة في الوقت الحالي مع تراجع الطلب وزيادة المعروض، وارتفاع التكلفة التي تعوق الشركات عن التصدير.

"لدنيا منافسة قوية في أسواق التصدير من تركيا والسعودية.. ولا يمكن أن نوجه الفائض في الإنتاج للخارج بسهولة في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج في مصر"، بحسب ما قاله مجدي.

وتشكو شعبة الأسمنت في اتحاد الصناعات المصرية، بصفة مستمرة، من التحديات التي تواجه الشركات بسبب ارتفاع الفائض في الإنتاج عن الطلب بنحو 33 مليون طن بنهاية العام الماضي، حيث وصل إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر والبالغة 19 شركة بينها 18 شركة قطاع خاص، نحو 83 مليون طن العام الماضي، بحسب بيانات سابقة من الشعبة.

وقال مجدي إن زيادة أسعار الطاقة المرتقبة في الفترة المقبلة سواء بالنسبة للكهرباء أو الغاز، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، "وإذا لم يتقبل المستهلك زيادة الأسعار فإن الشركات ستتحملها في صورة مزيد من الخسائر".

وتوقع مجدي أن تتحسن أحوال شركته في الفترة المقبلة، بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، برئاسة جاك ماري مارسون، ممثلا عن شركة فيكا للأسمنت الفرنسية، وتشغيل خط إنتاج كان معطلا في الفترة المقبلة.

وقال مجدي إن "الدكتور حسن راتب رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة أسمنت سيناء يمتلك 9% فقط من أسهم الشركة، وفيكا لها حصة الأغلبية، وفي اجتماع الجمعية العمومية الأخير، كان هناك تفاهما بين أعضاء مجلس الإدارة، وتم الاتفاق على تعيين رئيس شركة فيكا، رئيسا لمجلس إدارة أسمنت سيناء بدلا من الدكتور حسن، كما توليت أنا منصب العضو المنتدب بكل الصلاحيات من أجل تطوير الشركة".

وبحسب بيان من الشركة فإن الجمعية العمومية الأخيرة لشركة أسمنت سيناء كانت قد وافقت على التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال عام 2018 بالأغلبية القانونية ليصبح مكوناً من 9 أعضاء هم، جاك ماري مارسون رئيس مجلس الإدارة عن فيكا مصر لصناعة الأسمنت، وجي دومنيك سيدوس عضوا عن فيكا مصر، وتامر مجدي أندروس عضوا منتدبا عن فيكا مصر، ولوي جاك مارسورون عضوا عن فيكا مصر، وعضوا عن شركة سما سمنت، ومصطفى زكريا عن الصندوق الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، وعصام عبد الفتاح عن الصندوق الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال، وشريف سامي من ذوي الخبرة، وحسن على من ذوي الخبرة.

وقال مجدي، إن الفترة المقبلة في سوق الأسمنت "لن يصمد فيها إلا الشركات القوية القادرة على الاستمرار والاستثمار في رفع الجودة وكفاءة الإنتاج".

وأشار إلى أن استثمارات فيكا في مصر تبلغ حوالي 200 مليون يورو، وأن الشركة تعتزم استثمار حوالي 30 مليون يورو في الفترة المقبلة.

وتوقع مجدي أن تشهد المرحلة المقبلة تحسنا كبيرا في أداء شركة أسمنت سيناء، خاصة في ظل تحسن الأوضاع في الأمنية في سيناء.

وأضاف مجدي أن قطاع الأسمنت أحد أهم العناصر المحركة لصناعة العقارات والبنية التحتية في مصر، والتي تشهد نموا كبيرة في المرحلة الأخيرة، متوقعا زيادة معدلات الطلب على الأسمنت إقليميا في حالة البدء في إعادة إعمار بعض دول المنطقة. وقال إن "مجلس الإدارة الجديد سيحرص على أن تستحوذ أسمنت سيناء على نسبة مقبولة من حجم هذه الأسواق الجديدة".

وقال مجدي إن عمال أسمنت سيناء يأتون على رأس أولويات مجلس إدارة الشركة، وأنهم سيظلون شركاء النجاح الرئيسيون، موضحا أنه قام بزيارة مصنع الشركة في العريش، وهي الزيارة الأولى لعضو منتدب منذ عام 2011.

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