أسعار الدولار أمام الجنيه تنخفض في 6 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 6 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر السعر في 4 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار 9 قروش في بنك البركة إلى 16.90 جنيه للشراء، و17 جنيها للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 5 قروش في بنك كريدي أجريكول إلى 16.88 جنيه للشراء، و16.98 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 8 قروش في بنك الإسكندرية إلى 16.88 جنيه للشراء، و16.98 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية 10 قروش في بنك التعمير والإسكان عند 16.89 جنيه للشراء، و16.99 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 9 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.92 جنيه للشراء، و17 جنيها للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 16.88 جنيه للشراء، و16.98 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 16.88 جنيه للشراء، و16.98 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.89 جنيه للشراء، و16.99 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في الأهلي المصري، ومصر عند 16.90 جنيه للشراء، و17 جنيها للبيع.