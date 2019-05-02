مجلس الذهب العالمي: مشتريات البنوك المركزية تعزز الطلب على المعدن

القاهرة- وكالات:

قال مجلس الذهب العالمي، اليوم الخميس، إن المشتريات الاستراتيجية للبنوك المركزية ساهمت في زيادة الطلب العالمي على الذهب 7% في الربع الأول من العام الحالي، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف المجلس في أحدث تقاريره الفصلية بشأن اتجاهات الطلب، أن البنوك المركزية التي تسعى لتنويع احتياطياتها اشترت ما إجماليه 145.5 طن من الذهب في الفترة بين يناير ومارس الماضيين، وفقا للوكالة.

ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 68% على أساس سنوي ويأتي في أعقاب مشتريات قدرها 651.5 طن في عام 2018 هي الأكبر منذ عام 1967، بحسب رويترز.

وقال أليستر هيويت، رئيس قسم معلومات السوق في مجلس الذهب العالمي، "بالنظر إلى الطبيعة الاستراتيجية لمشتريات البنوك المركزية نتوقع استمرار قوة الدفع".

وأضاف أنه يتوقع أن تشتري البنوك المركزية بين 500 و600 طن في العام الحالي.

وذكر مجلس الذهب العالمي، أن الاستخدام العالمي للمعدن النفيس في الربع الأول من العام سجل 1053.3 طن مقارنة مع 984.2 طن في الفترة نفسها من عام 2018.

وقال المجلس، إن المستثمرين أقبلوا على صناديق متداولة يدعمها الذهب وأضافوا 40.3 طن إلى حيازاتهم بزيادة 49% على أساس سنوي وذلك بفعل الضبابية السياسية والاقتصادية، واحتمال تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب رويترز.

وأعلن المجلس أن إمدادات الذهب في الربع الأول ظلت دون تغيير على أساس سنوي عند 1150 طنا.