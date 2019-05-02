ارتفاع الطماطم وتراجع الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبرتقال أبو سرة، والموز البلدي بين 10 قروش وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق العبور، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و6.2 جنيه، وسعر كيلو البرتقال أبو سرة بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، وسعر كيلو الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.

وفي المقابل تراجعت أسعار الكوسة، والخيار البلدي، والليمون البلدي بين 50 قرشا وجنيهين، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة للكيلو جرام لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و6.2 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البطاطس بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 3 و5 جنيهات.

الكوسة بين جنيهين و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

البسلة بين 7 و10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

اليوسفي بين 4 و8 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 17 و21 جنيها، بتراجع جنيهين.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.