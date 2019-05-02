أسعار الذهب تهبط عالميا لأقل مستوى في أسبوع

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إلى أدنى مستوياتها فيما يزيد قليلا على أسبوع، بعد تصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول حطمت الآمال في خفض سعر الفائدة قريبا، مما عزز الدولار وعوائد أدوات الخزانة، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0610 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3% إلى 1272.01 دولار للأوقية، بعد أن هبط إلى 1270.76 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 24 أبريل الماضي، في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1273.20 دولار للأوقية.

كان مجلس الاحتياطي أبقى، أمس الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه شدد على أنه لا يتوقع تعديلا في المستقبل القريب.

وقال ستيفن إينس، مدير التداول واستراتيجية السوق لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول، "نعرف أن مجلس الاحتياطي سيتوقف لبعض الوقت، لكن السوق كانت تأخذ في حساب الأسعار ميلا أكبر صوب التيسير النقدي قُرب نهاية العام الجاري".

وأقالت وجهة نظر باول إزاء التضخم الدولار من عثرته أمس الأربعاء، ورفعت عوائد أدوات الخزانة الأمريكية، وفقا للوكالة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2% إلى 14.64 دولار للأوقية لتظل قرب أقل سعر في أكثر من أربعة أشهر 14.57 دولار المسجل أمس الأربعاء، في حين انخفضت أسعار البلاتين 0.2% إلى 862.15 دولار، بعد ملامسة 853 دولارا، وهو أدنى مستوى في نحو شهر.

ونزل البلاديوم 0.8% إلى 1344.15 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 25 يناير الماضي عند 1309.67 دولار في الجلسة السابقة.