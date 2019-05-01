البنك الدولي: 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجًا

القاهرة- مصراوي:

قال البنك الدولي في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن "حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا".

وأضاف في بيان صحفي اليوم للإعلان عن تمديد إطار الشراكة مع مصر عامين إضافيين أن، الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر تظهر علامات نجاح مبكرة.

وبحسب البنك فإن مصر بحاجة إلى بذل مزيدًا من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة المتنامي.

وقال إن: "عدم المساواة آخذ في الازدياد واقترب معدل الفقر الوطني من 30% عام 2015، ارتفاعًا من 24.3% عام 2010".

وبحسب البنك الدولي فإنه هناك تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر، إذ تتراوح من 7% في محافظة بورسعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد.

وأضاف البيان إن الإصلاحات الاقتصادية أثرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات.

وأعن البنك اليوم تمديد إطار الشراكة مع مصر عامين إضافيين لينتهي في 2021 وقال إنه الإطار الجديد سيركز على تنمية رأس المال البشري، وذلك من خلال التشجيع على سرعة التنفيذ في مشاريع إصلاح قطاعي التعليم والصحة، مع دعم انتقال مصر إلى الاقتصاد الرقمي وخدمات الحكومة الإلكترونية.

وقال البنك إنه سيواصل دعم جهود الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، بما في ذلك إعداد برامج تساعد الفئات المحرومة على كسب سبل عيشها والتخرج من برنامج التحويلات النقدية.

وسيسمح هذا التمديد بمزيد من الدعم لتمكين النمو الذي يحركه القطاع الخاص من خلال معالجة الإصلاحات القطاعية والتنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأقل نمواً، بحسب البيان.