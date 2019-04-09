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    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات الثلاثاء

    03:00 م الثلاثاء 09 أبريل 2019
    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات الثلاثاء

    البورصة المصرية

    القاهرة- مصراوي:

    تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بضغوط بيعية من المستثمرين الأجانب والعرب.

    وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.15% عند مستوى 15088 نقطة.

    وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.8%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.7%.

    وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 140.2 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بقيمة 22.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 163.1 مليون جنيه.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.16% إلى مستوى 15111 نقطة بنهاية تعاملات أمس الاثنين.

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