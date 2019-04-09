أسعار البطاطس ترتفع والباذنجان ينخفض في سوق الجملة اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الباذنجان البلدي والخيار البلدي والليمون البلدي بين 50 قرشًا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، في سوق الجملة بالعبور.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، وسعر كيلو الخيار البلدي بين 5 و6 جنيهات، وسعر كيلو الليمون البلدي بين 17 و21 جنيها.

وفي المقابل تراجع سعر كيلو البطاطس 25 قرشا، ليتراوح بين 4.5 جنيه و6 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و5.75 جنيه.

البطاطس بين 4.5 جنيه و6 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 4 و6 جنيهات.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و7جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البسلة بين 7 و10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات.

اليوسفي بين 3.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 17 و21 جنيها، بزيادة جنيهين.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.