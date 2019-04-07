وزيرتا الاستثمار والسياحة تعقدان لقاءً مع رئيس منتدى "دافوس"

كتب- مصطفى عيد:

عقدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورانيا المشاط وزيرة السياحة، اجتماعا مع بورج براند رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، وذلك على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبحر الميت في الأردن، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الأحد.

وعرضت وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولي والسياحة، خلال اللقاء، كافة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكيلية والمؤسسية نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتحسين مناخ الاستثمار والسياحة، والتي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

كما أكدت الوزيرتان أن الحكومة تعمل على تحقيق إصلاحات هيكلية في كافة القطاعات في إطار برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والذي يحظى بدعم وإشادة من المؤسسات الدولية.

وأشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتقدم الذي تحرزه مصر على كافة الأصعدة ولاسيما في المجال الاقتصادي، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وفقا للبيان.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن الحكومة المصرية عملت وتعمل على تأسيس بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، وزيادة الإنتاجية المحلية ودعم القدرة التنافسية لمصر.

وقالت إنه يتم تحقيق ذلك من خلال تعزيز الحوافز المناسبة والتي نص عليها قانون الاستثمار ووصلت إلى 50%، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة خاصة في ظل استمرار المشروعات التي تنفذها الحكومة في مجالات البنية الأساسية، وضخ استثمارات في العنصر البشري خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، ودعم الشركات الناشئة وتشجيعها على الابتكار.

وأشارت وزيرة السياحة إلى التحسن في أعداد السياحة الوافدة إلى مصر، حيث أكد تقرير المجلس الدولي للسياحة والسفر أن قطاع السياحة في مصر حقق انتعاشة كبيرة في عام 2018، حيث حقق نموا بنسبة 16.5%، وهو أعلى من متوسط النمو العالمي البالغ 3.9%.

وأكدت الوزيرة دعم القيادة السياسية في مصر لقطاع السياحة، وأهمية القطاع كأحد العناصر الداعمة للاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن الوزارة نظمت منذ أسابيع أول منتدى إقليمي للابتكار التكنولوجي في السياحة في القاهرة.

وأوضحت وزيرة السياحة أنه تم خلال هذا المنتدى مناقشة النماذج الناجحة للحكومات في التحول الرقمي في السياحة، ودور الابتكار التكنولوجي، وأهمية الحلول الرقمية في تعزيز التجربة السياحية ومناقشة ما يمكن توقعه في المستقبل بفضل التقدم التكنولوجي والاستفادة من ذلك في قطاع السياحة.