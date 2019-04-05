الصناعة: شركة صينية تستثمر 10 ملايين دولار لتصنيع "سكوتر" في مصر

القاهرة – مصراوي:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الجمعة، إن شركة سونرا إليكتريك وهي إحدى كبريات الشركات الصينية المتخصصة في إنتاج الدراجات الكهربائية "اسكوتر" تسعى لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.

وبحث الوزير عمرو نصار مع فيكتور وو، العضو المنتدب لشركة سونرا إليكتريك الصينية لبحث خطة الشركة لبدء نشاطها بالسوق المصري في المرحلة المقبلة، لتلبية احتياجات المستهلك المصري والتصدير للأسواق الخارجية، بحسب البيان.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض خطة الشركة لإقامة محور تصنيعي للشركة في مصر تمهيدًا للتصدير للأسواق الخارجية بما فيها الأسواق الأفريقية والأوروبية وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأشار الوزير إلى أن الشركة قررت إقامة المشروع بالشراكة مع إحدى شركات الصناعات الهندسية المصرية، في إطار توجه الوزارة نحو الاستفادة من الطاقات غير المستغلة بالمصانع القائمة .

وقال فيكتور وو، العضو المنتدب لشركة سونرا إليكتريك الصينية، إن الشركة تحرص على العمل والتوسع بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال إن إجمالي استثمارات المشروع تصل إلى حوالي 10 مليون دولار حيث تسعى الشركة لعمل مشروع متكامل لإنتاج هذا النوع من الدراجات بالسوق المصري.

وأوضح نصار أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لإنتاج المركبات والدراجات الكهرباء خاصةً وأن هذا الأمر أصبح توجها عالميا لإحلال المركبات الكهربية محل المركبات المعتمدة على الوقود بما يسهم في توفير النفقات المخصصة لدعم الوقود من ناحية وتخفيف الآثار السلبية التي تنتجها المركبات والدراجات النارية على البيئة من ناحية أخرى.

وأشار الوزير إلى أن السوق المصري يمتلك كافة المقومات التي تؤهله ليصبح مركز تصنيعي لهذه النوعية من المنتجات خاصة في ظل وجود منصة صناعية كبيرة في مصر بدأت منذ أربعينات القرن الماضي.

ويعد السوق المصري سوقا استهلاكيا ضخما حيث يبلغ قوامه نحو 104 ملايين نسمة، بحسب الوزير.