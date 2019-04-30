التنظيم والإدارة يوافق على الإعلان عن شغل وظائف قيادية بـ 3 جامعات

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه وافق على الإعلان عن شغل وظائف قيادية في جامعات الإسكندرية وأسوان وأسيوط وذلك بموازنة العام المالي الجاري.

ووافق الجهاز لجامعة الإسكندرية عن الإعلان عن شغل وظائف مدير عام الحسابات الخاصة، ومدير عام المشتريات والمخازن "قسم التعليم"، ومدير الإدارة العامة للشئون الهندسية، ووظيفة مدير عام العقود واللوائح والفتاوي، وأمين كلية التجارة، بحسب البيان.

وأضاف الجهاز، أنه وافق لجامعة أسوان على الإعلان عن شغل وظائف أمين عام الجامعة، ووظيفيتي أمين الجامعة المساعد، ومدير عام العلاقات العلمية والثقافية، ومدير عام المشتريات والمخازن، ومدير عام رعاية الطلاب، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية والعلاجية.

ووافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لجامعة أسيوط على الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الشئون القانونية "المستشفيات الجامعية" وأمين كلية الحقوق.

ويذكر أن موافقة الجهاز تأتي في إطار القيام بدوره وفقا لنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لشغل الوظائف التي خلت لبلوغ شاغلوها السن القانونية، وفي إطار تصعيد الكفاءات من الصف الثاني، وتلبية احتياجات العمل.