المالية: تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين لشهري أبريل ومايو

كتب - مصطفى عيد:

قررت وزارة المالية، تبكير موعد صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بما فيها المحول على البنوك، والخاصة بشهري أبريل ومايو من العام الحالي؛ بمناسبة قرب حلول موسم الأجازات والأعياد.

وقال بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أنه يتم صرف مرتبات وأجور أبريل الحالي بدءًا من 22 إلى 30 أبريل الحالي بدلا من المواعيد المعتادة شهريًا التي تحدد موعد الصرف في الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر.

وأضاف البيان، أن تعليمات الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2019، بشأن تبكير مواعيد الصرف تضمنت أيضًا مد موعد صرف باقي مستحقات الأجور والمرتبات تيسيرًا علي العاملين بالدولة، وبحيث تستمر عمليات الصرف من 8 مايو إلى 12 مايو المقبل في حالة تأخر بعض الجهات في عملية الصرف، حيث إن التعليمات السابقة تقصر عملية صرف المتأخرات على الفترة من 8 إلى 10 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق ونظرًا لأن يوم 10 مايو موافق يوم الجمعة وهو عطلة أسبوعية.

بالنسبة لمرتبات وأجور شهر مايو، تقرر تبكير مواعيد الصرف لتبدأ من يوم 23 إلى 29 مايو المقبل، بدلًا من الموعد المعتاد وهو 24 إلى 28 من الشهر، بحسب البيان.

وأكد البيان أن هذه التيسيرات تأتي حرصا من وزارة المالية على انتظام سير العمل بالجهات الإدارية للدولة، تفعيلا لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني (GPS) حتي يطبق بأعلى كفاءة وفاعلية.

وطالب الكتاب الدوري لوزارة المالية، المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ضرورة الالتزام بتعليمات تقديم مواعيد صرف المرتبات والأجور.