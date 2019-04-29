انخفاض المكرونة وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور في شم النسيم

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم الاثنين بسوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس الأحد، ليتراوح بين 55 و65 جنيها.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ارتفع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات اليوم إلى بين 44 و50 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الفليه البلطي 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم ليتراوح بين 30 و90 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي بين 34 و37 جنيها خلال تعاملات اليوم، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وحافظ سعر كيلو الجمبري على استقراره خلال تعاملات اليوم بين 275 و325 جنيها، واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، ليتراوح بين 90 و170 جنيها.