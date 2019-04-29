اليوم.. إجازة رسمية بالبنوك والبورصة بمناسبة شم النسيم

القاهرة- مصراوي:

يتعطل العمل في البنوك والبورصة اليوم الاثنين، في إجازة رسمية احتفالا بشم النسيم.

وكان البنك المركزي، أعلن في بيان الأربعاء الماضي، عن جدول إجازاته بمناسبة تحرير سيناء وأعياد الربيع، وعيد العمال، بواقع 4 أيام، وهي الخميس الماضي، وأمس الأحد، واليوم الاثنين، ثم بعد غدٍ الأربعاء.

وهي نفس العطلات التي أعلنتها إدارة البورصة أيضا في بيان الأسبوع الماضي.