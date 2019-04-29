صندوق النقد: اقتصاد مصر سيواصل نموه القوي في 2019 رغم التباطؤ العالمي

كتبت- ياسمين سليم:

توقع صندوق النقد الدولي، أن تواصل مصر نموها القوي خلال عام 2019، رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقال الصندوق في تقرير له، اليوم الاثنين، عن مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، إن "البلدان المستوردة للنفط في هذه المناطق يُتوقع أن يكون النمو فيها بطيئًا، حيث ينخفض من 4.2% في 2018 إلى 3.6% في 2019".

وتوقع الصندوق أن يتعافى الاقتصاد في المنطقة ليسجل نموًا 4.2% بداية من الأعوام 2020 و2023.

وقال الصندوق إن الاتجاه الهبوطي في العام الجاري يعكس حالة التباطؤ في الاقتصاد العالمي وإن كانت تتفاوت بين بلدان المنطقة.

وأضاف أن "مصر ستواصل نموها القوي في 2019".

وكان الصندوق توقع في تقرير أفاق الاقتصاد العالمي، الذي أصدره مطلع الشهر الجاري، أن يبلغ معدل النمو في مصر 5.9% خلال العام المالي المقبل. وأضاف أن معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري سيبلغ 5.5%.

وتختلف هذه التوقعات عن ما تتوقعه الحكومة لمعدل النمو، حيث تستهدف 6% نموًا خلال العام المالي المقبل، مقابل 5.6% متوقعًا للعام المالي الجاري، بحسب ما ذكرته في البيان المالي التمهيدي لموازنة العام الجديد.