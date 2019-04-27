أسعار الذهب تقفز عالميًا لأعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع الدولار

القاهرة- وكالات:

قفزت أسعار الذهب أمس الجمعة إلى أعلى مستوى في حوالي أسبوعين مع تراجع الدولار بفعل بيانات فاترة بشأن التضخم غطت على تقرير يظهر نموا قويا للاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام.

وأنهى سعر الذهب للبيع الفوري جلسة التداول مرتفعا 0.7% عند 1285.85 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ السادس عشر من أبريل عند 1288.59 دولار، بحسب وكالة رويترز.

ولامس المعدن الأصفر يوم الثلاثاء أعلى مستوى له منذ أواخر ديسمبر عند 1265.90 دولار للأوقية، وينهي الأسبوع على مكاسب بحوالي واحد في المئة هو أول مكاسبه الأسبوعية منذ الثاني والعشرين من مارس.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.7% لتبلغ عند التسوية 1288.80 دولار للأوقية، وفقًا لرويترز.

وقال متعاملون إن تراجع الدولار الأمريكي أمس كان السبب الرئيسي لصعود الذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 15.06 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 1.4% إلى 894.50 دولار للأوقية.

وقفز البلاديوم 3.5% إلى 1464.50 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ السابع والعشرين من مارس.