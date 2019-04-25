أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال تعاملات الخميس

كتبت- شيماء حفظي:

سجلت أسعار الذهب في مصر صعودا طفيفا خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث زاد سعر الجرام جنيها واحدا مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 610 جنيهات اليوم مقابل 609 جنيهات خلال تعاملات أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 523 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 697 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 4880 جنيها.

وعالميا استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، وفقا لوكالة رويترز، حيث سجل السعر الفوري للأوقية بحلول الساعة 05:48 بتوقيت جرينتش، 1275.51 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1277.60 دولار للأوقية.