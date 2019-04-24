بنك ناصر يوفر قروضًا لشراء سيارات نقل جماعي بالتعاون مع "سويفل"

القاهرة- مصراوي:

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في بيان، اليوم الأربعاء، عن إطلاق برنامج لتمويل سيارات النقل الجماعي، بالتعاون مع شركة سويفل لخدمات النقل الجماعي الذكي.

وأضافت الوزيرة أن البنك وقع بروتوكول تعاون مع شركة سويفل " swvl" لخدمات وتطبيقات النقل الذكي، من أجل توفير فرص عمل للشباب، ومحاربة البطالة.

وقال شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البروتوكول يستهدف توفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة، بالاضافة الى المساهمة في حل مشكلة المرور والزحام، وكذلك خفض عبء الدعم عن طريق ترشيد استهلاك الوقود، وتحقيقا لمبدأ الشمول المالي، بالوصول بخدمات البنك إلى كافة فئات المجتمع.

وأوضح فاروق أن البنك سيقوم بدور تمويلي لشراء سيارات نقل ركاب للسائقين لعدد 50 سيارة ميكروباص في المرحلة الأولى بمبلغ قدره 22 مليون جنيه، تسدد على خمس سنوات، على ألا يقل سن العميل (السائق) عن 21 سنة ولا يزيد على 55 سنة، بدون مصاريف إدارية.

وأشار فاروق إلى أن شركة "سويفل" للنقل الجماعي تعمل على توفير خطوط نقل جماعي للمواطنين من خلال تطبيق للهاتف المحمول يستطيع العميل من خلاله أن يحجز مكانا له في سيارات ميكروباص مكيفة ومجهزة في خطوط سير ومواعيد ثابتة.