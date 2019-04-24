البورصة ترتفع لأول مرة خلال الأسبوع الجاري بنهاية تعاملات الأربعاء

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، للمرة الأولى خلال الأسبوع الجاري، بدعم من مشتريات الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.85%، إلى مستوى 14770 نقطة، وذلك بعد هبوط في الجلسات الثلاثة السابقة.

بينما تراجع مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب خلال جلسة اليوم صافي شراء بقيمة 41.7 مليون جينه، بينما سجلت تعاملات المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 41.1 مليون جنيه، و597.8 ألف جنيه على التوالي.

وكانت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط ضغوط بيعية من المستثمرين الأجانب والعرب، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1%، إلى مستوى 14645 نقطة، وذلك لليوم الثالث على التوالي.