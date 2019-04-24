أسعار الذهب تهبط عالميا قرب أدنى مستوى في 4 أشهر مع صعود الدولار

القاهرة - وكالات:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لتحوم حول أدنى مستوى في أربعة أشهر الذي لامسته في الجلسة السابقة، حيث صعد الدولار بعد بيانات إسكان أمريكية قوية خففت المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة، وسط شهية قوية للمخاطرة، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش، نزلت أسعار الذهب الفورية 0.2% إلى 1269.93 دولار للأوقية بعدما سجلت أدنى مستوى منذ نهاية العام الماضي عند 1265.90 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1271.80 دولار للأوقية.

وقال بيتر فونج، مدير التداول لدى وينج فونج للمعادن النفيسة في هونج كونج، إن العامل الرئيسي الذي يضغط على أسعار الذهب هو قوة الدولار، وهو يضغط أيضا على الطلب الحاضر، وفقا للوكالة.

ودار مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في 22 شهرا بعد بيانات أظهرت أن مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة ارتفعت لتقترب من أعلى مستوى في عام ونصف خلال مارس الماضي.

وهدأت هذه البيانات مخاوف التباطؤ في أكبر اقتصاد بالعالم قبيل إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، الجمعة الماضية.

وواجهت أسعار الذهب ضغوطا من ارتفاع الأسهم العالمية في الآونة الأخيرة بفعل بيانات أفضل من المتوقع وبيئة سياسة نقدية داعمة مما أعطى دفعة للإقبال على المخاطرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1% في المعاملات الفورية إلى 14.81 دولار للأوقية بعدما تراجعت لأدنى مستوى منذ 26 ديسمبر الماضي عند 14.71 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.3% إلى 886.81 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم 0.2% إلى 1387.30 دولار للأوقية.