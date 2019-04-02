"قطاع الأعمال" تعلن انطلاق برنامج التحول الرقمي لـ 70 شركة تابعة لها

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، انطلاق برنامج التحول الرقمي للشركات التابعة لها، حيث شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام توقيع عقد بين الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة، واستشاري مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات في نحو 70 شركة قابضة وتابعة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها تستعين بشركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" كمكتب استشاري متخصص لإعداد السياسات واللوائح الحاكمة للتحول الرقمي ولإدارة عمليات اختيار الموردين والمنفذين للبرنامج.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن أولى مراحل التحول الرقمي لشركات القطاع هي تنفيذ منظومة كاملة لميكنة إدارة الموارد والتي ستطبق في حوالي 70 شركة من خلال نظام (ERP).

وأضاف توفيق أن الهدف من توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل توفر المعلومات بدقة وسرعة وبما يسهل تدفقها بين الإدارات المختلفة، ويشمل هذا النظام 6 محاور أساسية وهي المالية، والمخازن، والتصنيع، والمشتريات، والمبيعات، والموارد البشرية.

وأشار توفيق إلى أن من المقرر الانتهاء من المشروع خلال 18 شهرًا، ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الحالية من الإعداد في خلال 7 أشهر، ويتبعها 3 مراحل أخرى وهي التنفيذ والتشغيل والإدارة.

ووقعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية العقد بالإنابة عن الشركات القابضة، ومن المقرر عقد ورش عمل تضم فرق عمل من الوزارة، وشركات برايس ووترهاوس كوبرز، ومايكروسوفت، وساب، وأوراكل، بحسب البيان.