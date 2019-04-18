البلطي يتراجع والبوري يرتفع.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق العبور، مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، ليتراوح بين 33 و35 جنيها.

كما تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي جنيها واحدا، ليتراوح بين 59 و65 جنيها، وهبط سعر كيلو الجمبري 25 جنيها ليتراوح بين 250 و320 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السبيط 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و170 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري، جنيهين، ليتراوح بين 40 و48 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.