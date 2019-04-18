  • عاجل:الحكومة تحسم الجدل بشأن منح إجازة رسمية أيام الاستفتاء (بيان رسمي) - اضغط للتفاصيل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    التعديلات الدستورية حريق نوتردام الطقس عزل البشير أمم أفريقيا 2019 احتجاجات الجزائر محمد صلاح أسعار الوقود

    البلطي يتراجع والبوري يرتفع.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

    12:40 م الخميس 18 أبريل 2019
    البلطي يتراجع والبوري يرتفع.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

    أرشيفية

    كتب- مصطفى عيد:

    تراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق العبور، مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، ليتراوح بين 33 و35 جنيها.

    كما تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي جنيها واحدا، ليتراوح بين 59 و65 جنيها، وهبط سعر كيلو الجمبري 25 جنيها ليتراوح بين 250 و320 جنيها.

    وانخفض سعر كيلو السبيط 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و170 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

    وارتفع سعر كيلو السمك البوري، جنيهين، ليتراوح بين 40 و48 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

    المأكولات البحرية أسعار السمك سوق العبور السمك البلطي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان