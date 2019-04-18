5 جنيهات تراجعا بالليمون.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت أسعار كيلو الليمون البلدي والخيار بين جنيه و5 جنيهات في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء، بينما ارتفع سعر كيلو الطماطم 25 قرشا.

ويتراوح سعر كيلو الليمون البلدي بين 15 و19 جنيها، وسعر كيلو الخيار بين 4 و5 جنيهات، والطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 4 و6 جنيهات.

البصل بين 4 و6 جنيهات.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

البسلة بين 7 و10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4.5 و6.5 جنيه.

اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 15 و19 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 5.5 و6.5 جنيه.