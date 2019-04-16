ارتفاع البوري والمكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، مقارنة بمستواه أمس الاثنين، ليتراوح بين 41 و47 جنيها.

كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليسجل بين 60 و70 جنيها.

وزاد سعر كيلو السبيط 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيها، وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات إلى بين 30 و140 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 25 جنيها إلى بين 275 و325 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 34 جنيها و35.5 جنيه، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي، ليتراوح بين 30 و90 جنيها.