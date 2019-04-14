مصر تبحث التعاون مع المؤسسة الإسلامية في تمويل مشروعات البنية الأساسية

كتب- مصطفى عيد:



بحثت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع أيمن السجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاستثمار والمؤسسة بشأن التعاون لتطوير وتمويل استثمارات لمشروعات البنية الأساسية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور شهاب مرزبان كبير مستشاري الوزيرة، ومعتز يكن مستشار أول الوزيرة، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأحد.

كما بحث الجانبان دعم وتوسيع دائرة مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص في مصر، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تمويل مشاريع البنية الأساسية والمشروعات الكبرى، ومشروعات في التعليم والطاقة المتجددة، ودعم استثمارات في شركة النوران للسكر خلال الفترة المقبلة.

وناقش الجانبان، زيادة التعاون في مجال ريادة الأعمال وزيادة دعم المؤسسة للقطاع الخاص، والخطة المستقبلية لتوسع المؤسسة في نشاطها في مصر، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري، ودعم المؤسسة لمصر في الترويج للفرص الاستثمارية بها في الخارج.

وأشارت الوزيرة إلى وجود الكثير من الفرص الاستثمارية التي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، وعلى رأسها محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة.

وأكدت أن الوزارة تعمل على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص لزيادة استثماراته في مصر، ودعم المؤسسات الدولية له للاستثمار في المشروعات القومية والتنموية.

وقال أيمن السجيني، إن مؤسسته ستعمل على دعم القطاع الخاص من أجل زيادة استثماراته في مصر في ظل تطلع الجميع للاستثمار فيها، بالإضافة إلى دعم برامج لريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر.

وأضاف أن المؤسسة تسعى بشكل دائم للإسهام الفعال في التنمية في مصر وإيجاد إطار فعال للعمل يتم من خلاله تحقيق ذلك، معربا عن تطلعه إلى شراكة ناجحة ومزدهرة مع مصر على مدى السنوات المقبلة.

واستثمرت المؤسسة الإسلامية في مصر بنحو 230 مليون دولار في قطاعات مختلفة، منها ما يقرب من ٧٥ مليون دولار في قطاع صناعة الأغذية (مصنع ألبان ومصنع سكر)، ونحو ٧٥ مليون دولار في مشروع الطاقة المتجددة في بنبان، وفقا لأيمن السجيني.

وفي القطاع المالي أنشئت المؤسسة شركة تأجير تمويلي بالشراكة مع بنك الاستثمار العربي وشركة أيادي، كما أقرضت بنك مصر ٢٥ مليون دولار ضمن تمويل مجمع قدره ٣٥٠ مليون دولار، وفي قطاع البترول اشتركت المؤسسة في تمويل شركة "Ades" لخدمات البترول بنحو ٢٠ مليون دولار، بحسب السجيني.