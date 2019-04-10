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    تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

    06:42 م الأربعاء 10 أبريل 2019
    تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

    أرشيفية


    القاهرة- مصراوي:

    استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه خلال بداية التعاملات.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي عند 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول، والبركة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، والإسكندرية عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    سعر الدولار أسعار العملات
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