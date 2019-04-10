المعدل السنوي للتضخم الأساسي يتراجع لأول مرة في 4 شهور

كتب- مصطفى عيد:

قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم الأساسي السنوي تراجع لأول مرة في 4 شهور إلى 8.9% في مارس الماضي، مقابل 9.2% في فبراير.

وأضاف المركزي في بيان، أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل 0.5% خلال مارس الماضي مقابل 1% في فبراير.

ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعًا أسعارها سريعة التقلب مثل الفاكهة والخضراوات، أو التي أسعارها محددة إداريا.

وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا بعد ذلك.

وارتفع معدل التضخم السنوي بالأسعار في إجمالي الجمهورية، خلال شهر مارس الماضي، ليسجل 13.8% مقابل 13.9% في فبراير، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

فيما سجل التضخم الشهري معدلاً 0.9% في مارس مقابل 1.8% في فبراير الماضي.