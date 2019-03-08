الدولار يهبط 6 قروش.. أسعار 7 عملات تتراجع أمام الجنيه في أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع سعر صرف 7 عملات أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقًا للأسعار المعلنة في البنك أمس الخميس، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

تراجع سعر الدولار خلال الأسبوع الماضي 6 قروش ليسجل أمس الخميس 17.40 جنيه للشراء و17.50 جنيه للبيع مقابل 17.46 جنيه للشراء و17.56 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني 40 قرشًا إلى 22.78 جنيه للشراء و23.07 جنيه للبيع أمس، مقابل 23.18 جنيه للشراء و23.40 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وانخفض سعر شراء اليورو خلال الأسبوع الماضي، 30 قرشًا، وتراجع سعر البيع 24 قرشًا ليسجل أمس الخميس 19.55 جنيه للشراء و19.81 جنيه للبيع مقابل 19.85 جنيه للشراء و20.05 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء الدينار الكويتي ليسجل أمس 57.23 جنيه للشراء و57.66 جنيه للبيع مقابل 57.55 جنيه للشراء و57.89 جنيه.

وهبط سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، ليسجل أمس 4.65 جنيه للشراء و4.67 جنيه للبيع، مقابل 4.66 جنيه للشراء و4.69 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر الدرهم الإماراتي خلال الأسبوع، ليسجل أمس 4.75 جنيه للشراء و4.77 جنيه للبيع، مقابل 4.77 جنيه للشراء و4.79 جنيه للبيع.

وهبط سعر شراء الريال القطري ليسجل 4.52 جنيه للشراء و4.81 جنيه للبيع، مقابل 4.53 جنيه للشراء و4.82 جنيه للبيع.