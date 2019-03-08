أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبور خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجعت أسعار عدد من الفاكهة.

وزاد سعر الطماطم نحو 25 قرشًا للكيلو في السوق اليوم الجمعة، مقارنة بالجمعة الماضي، كما ارتفع سعر الخيار البلدي والباذنجان البلدي جنيهًا للكيلو، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ووفقا لموقع السوق، تراجع سعر البرتقال البلدي والبرتقال السكري نحو جنيه للكيلو، مقارنة بالجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 25 قرشًا.

البطاطس بين 3.5 و 6.8 جنيه.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الكوسة بين 7 و 10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 17 و 21 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 6 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و 7جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 5 و 7 جنيهات، بزيادة جنيه.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 1.5جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

البرتقال السكري بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و 4 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6.5 جنيه و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الرمان بين 3 و 7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.