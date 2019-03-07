توقعات بانخفاض أسعار الفول والعدس بعد تخفيف المركزي شروط الاستيراد

كتبت- منال المصري:

قال مصرفيون وتجار، إن قرار البنك المركزي، باستثناء واردات الفول والأرز والعدس، من الغطاء النقدي بواقع 100%، سيساهم في زيادة عمليات استيراد هذه الحبوب، واستقرار أسعارها في السوق خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأصدر البنك المركزي قرارا أمس، أرسله للبنوك، لاستثناء الفول والأرز والعدس، من الغطاء النقدي بنسبة 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، وذلك لمدة عام ينتهي في 15 مارس من العام المقبل.

وبحسب الخطاب الموقع من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، والمنشور على الموقع الإلكتروني للبنك، فإن هذا القرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين، في ضوء متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق.

وكان المركزي أصدر تعليمات بزيادة الغطاء النقدي لعمليات الاستيراد إلى 100% بدلا من 50% في 2015، للحد من الاستيراد في ظل أزمة نقص العملة التي انتهت بعد تعويم الجنيه.

وقال عمرو جادالله نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، إن قرار المركزي باستثناء القمح والأرز والعدس من الغطاء النقدي 100% يسهم في تسهيل العمليات الاستيرادية بما ينعكس على تراجع الأسعار بالسوق المصري.

وأوضح أن قرار المركزي يساعد المستوردين في زيادة الكميات التي يستوردونها من هذه السلع، وزيادة المعروض منها في السوق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يرتفع فيه معدلات الاستهلاك.

"بعض الشركات كانت تقلل كميات الاستيراد لأنها ملتزمة بإيداع غطاء نقدي 100% لقيمة الشحنة.. القرار الجديد يسهل عليهم هذا الأمر ويزيد المعروض في السوق"، بحسب ما قاله جاد الله.

وكانت أسعار الفول والعدس شهدت ارتفاعات كبيرة في الفترة الأخيرة، وتسعى الحكومة والتجار لاستيراد كميات من الفول في الوقت الحالي من أجل تلبية احتياجات السوق التي تزيد في شهر رمضان الذي يحل بعد شهرين تقريبا.

وقال أحمد الباشا، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن التعليمات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي، بشأن ضوابط العمليات الاستيرادية، ستؤدي إلى استقرار الأسعار وتوفر تسهيلات كبيرة لعميات الاستيراد قبل شهر رمضان.

ويرى الباشا أن قرار المركزي "صائب وجاء في وقته نظرا لاحتياج البلاد لاستيراد كميات من الفول استعدادا لشهر رمضان".

وقال إن هناك اتفاقات على استيراد كميات من الفول من المغرب واستراليا وإثيوبيا، خاصة بعد موجة الارتفاع التي حدث في أسعار الفول خلال الموسم الماضي.

وقال صبري البنداري، مدير عام الاستثمار في أحد البنوك الخاصة، إن قرار المركزي يساهم في وفرة الأرز والفول والعدس بالسوق مع دخول موسم رمضان بما ينعكس على استقرار الأسعار.

وتعفي البنوك السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن المجمدة والأمصال والألبان من الغطاء النقدي بواقع 100%، بحسب تعليمات سابقة من المركزي.

وقال سامح طحاوي، مسؤول الاعتمادات المستندية في أحد البنوك الخاصة، إن قرار المركزي ينعش عمليات استيراد هذه السلع ويخفض أسعارها، ويلبي احتياجات السوق من الفول والأرز والعدس.

وأشار إلى أن بعض الشركات طالبت بتسهيل إجراءات الاستيراد برفع الغطاء النقدي عن هذه السلع بهدف زيادة الكميات الاستيرادية بالسوق مما يخفف أعباء التكلفة على المستوردين وينعكس على تراجع الأسعار.