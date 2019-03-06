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الدولار يتراجع في 3 بنوك بنهاية التعاملات

05:57 م الأربعاء 06 مارس 2019
الدولار يتراجع في 3 بنوك بنهاية التعاملات

دولار

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك التجاري الدولي والعربي الأفريقي والبركة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه صباح اليوم، واستقر في 7 بنوك أخرى.

وهبط سعر الدولار في بنك البركة بنحو 4 قروش، إلى 17.45 جنيه للشراء، و17.55 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 17.43 جنيه للشراء، و17.53 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي إلى 17.44 جنيه للشراء، و17.54 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنكي قناة السويس، والتعمير والاسكان عند 17.45 جنيه للشراء، و17.55 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي وكريدي أجريكول عند 17.44 جنيه للشراء، و17.54 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 17.47 جنيه للشراء، و17.57 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.50 جنيه للشراء، و17.56 جنيه للبيع.

دولار سعر الدولار الجنيه المصري

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